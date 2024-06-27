نجم روما مطلوب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - للموسم الثاني على التوالي تستمر ظاهرة توافد نجوم كرة القدم الأوروبية إلى الدوري السعودي.

حيث دخل الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط فريق روما الإيطالي ضمن الأسماء المرشحة للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

وبدأ لاعب الوسط الأرجنتيني التفكير حول مستقبله في الموسم الجديد وذلك بعد استهدافه من جانب الأندية السعودية للانتقال إلى دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة ” كورييري ديلو سبورت الإيطالية ” ، فإن باريديس يميل إلى فكرة الرحيل عن روما والانتقال إلى الدوري السعودي بعدما قدم موسم مثير للإعجاب مع روما.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريديس عرضًا ضخمًا من نادٍ سعودي، وطلب اللاعب بعض الوقت للتفكير في الأمر نظرًا لأهمية العرض المقترح عليه بالفترة الصيفية.

لياندرو باريديس

في الوقت نفسه، بات من المنتظر أن يتحدث باريديس مع وكيل أعماله والمقربين منه في الأيام القادمة قبل الاجتماع مع روما لمناقشة العروض المقدمة هذا الصيف.

ومن جانبه، بدأ نادي روما في البحث عن بدائل محتملة خلال الفترة الصيفية تحسبًا لرحيل لياندرو باريديس عن الفريق، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني دي روسي.

ناتشو في الدوري السعودي

في نفس الإطار، أعلن نادي القادسية السعودي تعاقده رسميًا مع النجم ناتشو فيرنانديز قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ومن جانبه، كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل تفاصيل عقد النجم الإسباني ناتشو مع نادي القادسية السعودي بعد إعلان التعاقد معه رسميًا اليوم.

وقال عقيل أن راتب ناتشو فرنانديز مع نادي القادسية = 7 مليون يورو سنويًا، مؤكدًا أن اللاعب وقع على عقود لمدة موسمين، سيحصل فيها على رواتب كاملة 14 مليون يورو.



وأكد عقيل أن الصفقة بتمويل كامل من المالك الرئيسي شركة أرامكو، والتي قامت بتمويل أكثر من صفقة للفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين بعد تحقيقه لقب دوري يلو الدرجة الأولى.

ناتشو يكشف أسباب اختياره نادي القادسية



كشف النجم الإسباني ناتشو لاعب فريق القادسية الجديد أسباب اختياره الانضمام إلى النادي السعودي ورفض العروض الأوروبية الكثيرة التي حصل عليها خلال الانتقالات الصيفية الجاري.

ناتشو

وقال ناتشو في تصريحاته خلال الظهور الإعلامي الأول لتقديمه لاعبًا لنادي القادسية: "سأذهب الى القادسية في الدوري السعودي والذي يتطور كثيرًا وهناك العديد من النجوم العالميين".

وأضاف: " القرار الذي اتخذته بمغادرة ريال مدريد هو أصعب شيء حدث لي في حياتي كلها، واختياري للدوري السعودي بسبب أنني لا أريد خوض مباريات ضد الريال في الفترة المقبلة".

وتابع: "احتاج الى تجربة جديدة في كرة القدم، وسعيد بقرار انضمامي إلى صفوف نادي القادسية".

إنجازات ناتشو مع ريال مدريد

"الدوري الإسباني 4 مرات، دوري أبطال أوروبا 6 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأندية 5 مرات"