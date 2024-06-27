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نجم البرتغال السابق: لاعبو أوروبا حاليًا يفتقدوا جهد وإصرار الأجيال السابقة

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث روي باروس نجم منتخب البرتغال وفرق يوفنتوس وموناكو وبورتو السابق  عن النسخة الحالية من بطولة اليورو ، الجارية فعالياتها بدولة ألمانيا.
 

وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس : هذه النسخة الحالية ليست الافضل فنيا بين نسخ بطولات كأس أمم أوروبا ، والاجيال الحالية للمنتخبات الاوروبية لم تعد تمتلك الروح والجهد الكبير الذي كان يبذله اللاعبون في الاجيال السابقة الجماهير البرتغالية واثقة من فوز منتخب بلادها بلقب اليورو في ألمانيا ، ونحن لدينا فريق يضم افضل اللاعبين الذين يلعبون في اكبر الاندية بالدوريات الاوروبية .
ارشح منتخبات اسبانيا وانجلترا للمنافسة بقوة على حصد لقب أمم أوروبا ٢٠٢٤ بفضل امتلاكهم الطموح الكبير لتحقيق البطولة .
وواصل أعرف جوزيه جوميز مدرب الزمالك جيدا ، واتمنى ان ينجح في تجربته ويغير من شكل فريق الزمالك للأفضل بفضل تعليماته الفنية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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