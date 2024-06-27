تاليسكا يحدد شروطه للإنتقال للدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر السعودي شروطه للموافقة على الانتقال إلى نادي جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط تاليسكا بالرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد خروجه من حسابات النادي خاصة وأن هناك مخاطرة باستمراره مع الفريق بعد عودته من الإصابة الطويلة.

ووفقًا لموقع ” Takvim التركي ” ، فإن أندرسون تاليسكا يناقش حاليًا العرض المقدم من نادي جلطة سراي إلا أنه يتفاوض مع النادي حول بعض البنود الخاصة بالعقد.

وأشار الموقع إلى أن تاليسكا طلب من جلطة سراي الحصول على 10 مليون يورو كراتب سنوي له مع الفريق خلال فترة عقده لمدة عامين مع إمكانية الاستمرار لموسم ثالث.

وأكدت التقارير على أن تاليسكا لا يمانع اللعب مع النادي التركي في الموسم المقبل ولكن في حالة الاتفاق على الراتب السنوي للاعب بقيمة 10 مليون في كل موسم.

النصر يحدد سعر بيع تاليسكا

لا توجد مشكلة في رسوم انتقال تاليسكا إلى فنربخشة، بعدما حدد النصر سعر بيعه هذا الصيف مقابل 8 مليون يورو، علمًا بأن اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق السعودي حتى 2026.