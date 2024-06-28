شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر حسن وسامى حكمي الصالات بخطة الإعداد للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم المصريان محمد حسن حكم نهائي كأس العالم لكرة الصالات فى نسخته الأخيرة، وطارق سامي، بخطة الإعداد لمونديال الصالات المقبل بأوزباكستان بعد اختيارهما من بين أربعة حكام أفارقة للمشاركة في الحدث العالمي.

ومن المنتظر أن يحضر الثنائي المصري كورس أون لاين في يوليو المقبل، وكورس أخر في أغسطس، على أن يكون السفر لأوزباكستان أول سبتمبر والخضوع هناك لكورس أخير واختبار بدني استعدادا لقيادة المباريات.



وفازت أوزبكستان بحق استضافة النسخة العاشرة لكأس العالم لكرة الصالات FIFA، وتستمر المسابقة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024. وتم الإعلان عن القرار خلال اجتماع مجلس FIFA يوم الجمعة 23 يونيو.



وتستضيف أوزبكستان لأول مرة الحدث الذي يضم 24 فريقًا، وسينضم إليهم أربعة فرق أخرى من الاتحاد الآسيوي وثلاثة من الاتحاد الأفريقي وأربعة من كونكاكاف وأربعة من أمريكا لجنوبية، وواحد من أوقيانوسيا وسبعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفازت البرازيل وإسبانيا بخمسة واثنين من أول سبع نسخ لكأس العالم لكرة الصالات على التوالى، قبل أن تنهي الأرجنتين الاحتكار الثنائي في عام 2016 وانتصرت البرتغال في المرة الأخيرة.