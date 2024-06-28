الامارات | بنما تقهر أميركا في عقر دارها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب البنمي فوزاً مفاجئاً على نظيره الأميركي 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أميركا 2024، والتي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم.

لعب منتخب أميركا منقوصاً بسبب تعرض اللاعب تيموتي وياه (ق18) للطرد ببطاقة حمراء مباشرة.

وتقدم أصحاب الأرض (ق22) عبر فلوريان بالوغان، لكن الضيوف أدركوا التعادل (ق26) عن طريق سيزار بلاكمان.

وجاء هدف الفوز للفريق البنمي قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق عن طريق خوسيه فاغاردو.

وبهذه الطريقة صار رصيد المنتخب البنمي ثلاث نقاط في المركز الثالث في المجموعة، وهو نفس رصيد المنتخب الأميركي صاحب المركز الثاني.