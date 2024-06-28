شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعي 2024على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولى، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الحالى الجاري.

ويشارك فى البطولة: "مصر البلد المضيف - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند بإجمالى مشاركة 250 لاعبة.

وتشارك دول مصر والمكسيك ورومانيا واوزباكستان جماعى كبار بالفرق المتأهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

ووصلت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي 2024.

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التى تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم فى مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التى تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها. بعد النجاح الذى حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولى للجمباز على مستوى العالم.

وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للجمباز، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولى للعبة وهو ما ظهر مؤخرا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

وأكد رئيس اتحاد الجمباز أن النجاح الذى حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

أوضح أن بطولة الفراعنة الدولية يتطور شكلها مع كل نسخة جديدة يجرى تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التى تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

من ناحية أخرى؛ انتهي تحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين من تجهيز خطة الإعداد النهائية للمشاركة فى اولمبياد باريس 2024 .

ويسعى اتحاد الجمباز لإقامة عدد منّ المعسكرات الداخلية والخارجية القوية والمشاركة فى عدد من البطولات الدولية لاكتساب خبرات الاحتكاك مع المدارس القوية فى لعبة الجمباز.