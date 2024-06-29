حسن شحاتة ينتقد إدارة الزمالك: مستغرب من قرارهم

ياسر رشاد - القاهرة - أنتقد حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق قرار مجلس إدارة الأبيض بعد الرجوع في قراره بالعودة للمشاركة في مسابقة الدوري، بعدما أعلن النادي عدم خوضه للمباريات دون تحقيق شروطه، وعليه لم يلعب مباراة القمة أمام الأهلي.

أصدر الزمالك بيانا يعلن فيه عودته للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، واستعداده لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم السبت في الدوري.

قال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية: أنا مستغرب من قرار مجلس إدارة الزمالك انك متلعبشي مباراة الأهلي وترجع تلعب سيراميكا كليوباترا.

وتابع: أنا كنت مع موقف إدارة الزمالك بالاعتذار عن مباراة الأهلي والاستكمال في حقوقك المشروعة.

وواصل: لكن اللي حصل حاليا من المجلس أنه قسم الجمهور للاسف بعد ما كان الكل متوحد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيانا أمس أكد عودته للمشاركه فى مسابقة الدورى ولعب مباراه سيراميكا كليوباترا غدا السبت في الجولة ال٢٨ لبطولة الدوري الممتاز قائلا:

"إن نادي الزمالك قد أثبت يقيناً بأفعاله و ممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه و ثوابته، و في هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري العام بكل شفافية و أعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية و تحقيق العدالة لكل الأندية و ضمان المساواة و تكافؤ الفرص و الوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس و الوهن من ضياع العدالة و تغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام، وقد التزم مجلس الإدارة في ذلك الطرق الشرعية مؤكداً حرصه على نجاح وانتظام المسابقات مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته و يتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة و عدالة موقف النادي و انضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبه البعض إرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها.