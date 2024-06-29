أجراس الانتقالات تقرع والأندية العملاقة تستعد للضرب بقوة في الميركاتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أندية دوري روشن السعودي الكبيرة إلى تغير عدد من لاعبيها الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، لتدعيم صفوفها قبل انطلاق منافسات الموسم القادم.

وظهر أخيرا عدد من الأسماء العالمية قد تكون متاحة خلال سوق الانتقالات، والبعض الآخر مطلوب لدى الأندية السعودية وما يزال مرتبطا بعقد مع ناديه ولكن لا يمانع من القدوم إذا وصل العرض المناسب.

وتسعى أندية الهلال والنصر إضافة إلى الأهلي وجاره الاتحاد، للاستعداد جيدا لمنافسات الموسم القادم لحصد لبطولات وإسعاد الجماهير.

النهوض بعد السقوط

لم تكن جماهير الاتحاد تتوقع سقوط ناديها خلال منافسات الموسم الماضي، خاصة بعد دخول الفريق الموسم حاملا لقب الدوري ولقب كأس السوبر، وتنتظره مشاركة عالمية في كأس العالم للأندية، وتعاقد النادي خلال الصيف الماضي مع نجوم عالميين، أبرزهم: كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم 2021، إضافة إلى مواطنه انغو كانتي، والبرازيلي فابينهو نجم ليفربول السباق، إلا أن كل هذه التعاقدات لم تساعد الفريق لحصد الذهب، وخرج خالي الوفاض من الموسم، واحتل الترتيب الخامس بنهاية الموسم.

وتعول جماهير الاتحاد على رئيس النادي الجديد لؤي ناظر، لإعادة ترتيب أوراق النادي وإخراجه من هذا الوضع، وحل كثير من الأزمات داخل الفريق، أولها إيجاد طريقة للتخلص من المدرب جياردو الذي تقف التكلفة المادية الكبيرة جراء إنهاء التعاقد معه في طريق اتخاذ قرار الإقالة.

كما ينتظر إدارة النادي مهمة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب على مستوى عال، خاصة بعد مغادرة رومارينهو، وحمدالله، إضافة إلى أحمد حجازي، وغروهي.

وكان الاتحاد قريبا من التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو نجم ريال مدريد، إلا أن التأخير منح القادسية الفرصة لكسب خدمات اللاعب والتوقيع معه، مما جعل إدارة العميد تتجه نحو خيارات أخرى خلال مهمتها الصعبة هذا الصيف، في التعامل ماليا طوال الفترة بين تسريح وتعاقد وفق الميزانية المرصودة.

المحافظة على الألقاب

يفتتح الهلال تحضيراته في الأول من يوليو منتصف الأسبوع القادم، بعودة اللاعبين للتدريبات قبل المغادرة للمعسكر الإعدادي في النمسا يوم 15 يوليو، للاستعداد للموسم القادم، الذي سيكون صعبا على الزعيم كونه حامل الألقاب المحلية بعد أن جمعها الموسم الماضي، ولم يترك لغيره سوى النظر للأزرق وهو يصعد المنصات ويحتفل بالذهب، لذلك سيواجه صعوبة لوجود عدد من الأندية ترغب في انتزاع تلك البطولات من بين يدي الهلال، الذي بدوره سيدخل بكل قوته للسعي للمحافظة على بطولاته الثلاث (الدوري، السوبر، كأس الملك)، ويرغب أيضا في العودة مجددا للمنافسة على البطولة القارية التي غادرها العام الماضي من أمام العين الإماراتي (البطل لاحقا) من نصف النهائي. ولن تشهد قائمة الهلال على مستوى الأجانب تغييرات كبيرة، كون المدرب البرتغالي خيسوس فضل الاستقرار على لاعبيه، وقد تشهد تغييرا وحيدا بمغادرة ميشيل، ويحل مكانه البرتغالي لياو نجم ميلان الإيطالي، إلا أن شرطه الجزائي قد يشكل عقبة في طريق انضمامه للفريق، إلا إذا استطاعت إدارتي الفريقين التوصل إلى اتفاق يسهل عملية الانتقال.

مسح الدموع

تنتظر الجماهير النصراوية انطلاق منافسات الموسم المقبل بفارغ الصبر، طمعا في أن ترى فريقها يعتلي منصة التتويج بطلا، بعد أن ودع الموسم الماضي بخسارة نهائي كأس الملك أمام جاره الهلال، في اللقاء الذي كان حديث العالم بعد دموع قائد الفريق الأسطورة كريستيانو رونالدو، والتي كان سببها خسارة النهائي.

ويسعى النصر تحت قيادة إدارته الجديدة إلى إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات، لصناعة فريق قادر على تحقيق البطولات.

يأتي في مقدمة تلك الصفقات، حراسة المرمى، إذ تبحث إدارة النصر عن حارس بديل لديفيد أوسبينا، الذي غادر الفريق بنهاية منافسات الموسم الماضي، إضافة إلى بحث إمكا رحيل السنغالي ساديو ماني، والتعاقد مع بديل له قادر على تقديم الإضافة الفنية للفريق.

ولم تتضح الصورة حتى الآن عن استمرارية تاليسكا، وسط مطالبات بالتعاقد مع نجم اليونايتد البرتغالي برونو فرنانديز، كما تبحث إدارة النصر تسويق عقد مدافع الفريق الإسباني لابورت، الذي قد يكون بديله الهولندي فان دايك.

الاستمرار في طريق العودة

تنتظر جماهير الأهلي عودة فريقها للاستعداد للموسم القادم للدخول في المنافسة على البطولات التي غاب عنها من 2016، بعد تحقيقه الثلاثية آنذاك، لتتوالى السنون العجاف على قلعة الكؤوس حتى وصل به الحال للكابوس الذي حدث للفريق قبل موسمين وهبوطه للدرجة الأولى، إلا أنه عاد سريعا وحقق المركز الثالث العام الماضي خلف الهلال والنصر، محققا الهدف من موسمه والذي أكده مدرب الفريق الألماني يايسليه أنه حضر للأهلي لقيادة مشروع طويل لإعادة الفريق لمكانه على منصات الذهب.

واستقرت الإدارة على استمرار المدرب الألماني ماتياس يايسليه للموسم الثاني على التوالي، وهو الوحيد خلال المواسم الـ9 الماضية الذي استمر موسمين متتالين بعد الذهبي كريستيان جروس.

ويسعى يايسليه لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب جدد، لتقوية فريقه لمواصلة طريقه نحو تحقيق الألقاب، ويأتي في مقدمة طلباته مواطنه جوشوا كيميتش، إذ يرغب بقدومه بقوة في وسط الملعب، ويبحث عن لاعب لقيادة خط الهجوم، ويتصدر الخيارات النيجيري فيكتور أوسمين، الذي قد يكون القيمة المالية عائقا في طريق وصوله لجدة، وسط البحث عن خيارات بديله أبرزها جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي. وتشير المصادر إلى مغادرة الفرنسي آلان ماكسيمان، والتركي ديميرال صفوف الأهلي هذا الصيف.

نادي الهلال

أنهى الموسم بطلا لـ3 بطولات (الدوري – كأس الملك – السوبر).

اختار النمسا مقرا لمعسكره التدريبي تحضيرا للموسم القادم.

فضل مدربه الاستقرار العناصري، وقد تشهد قائمته تغيير لاعب أجنبي وحيد.

تنتظره المنافسة على 4 بطولات (الدوري – السوبر – كأس الملك – النخبة الآسيوية).

استمرار مدربه البرتغالي جيسوس للموسم الثاني على التوالي.

استمرار رئيس النادي فهد بن نافل بعد تزكيته عاما آخر.

نادي النصر

أنهى الموسم في المركز الثاني بترتيب الدوري، وخسر نهائي كأس الملك.

استمرار مدربه البرتغالي لويس كاسترو للموسم الثاني على التوالي.

تقوده في الموسم القادم إدارة جديدة، بقيادة إبراهيم المهيدب، خلفا لمسلي آل معمر.

يبحث عن تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب، خاصة في الحراسة والدفاع.

رحيل الحارس ديفيد أوسبينا، ورحيل محتمل لماني، وتاليسكا، ولابورت.

سيقيم الفريق معسكره الإعدادي في البرتغال.

تنتظره المنافسة على 4 بطولات (الدوري – السوبر – كأس الملك – النخبة الآسيوية).

النادي الأهلي

أنهى موسم الماضي في الركز الثالث، الذي مكنه من التأهل لبطولة النخبة الآسيوية.

استمرار مدربه الألماني ماتياس يايسليه للموسم الثاني على التوالي.

اختار الفريق النمسا مقرا لمعسكر الفريق الإعدادي.

يبحث عن تدعيم صفوفه بلاعب في وسط الملعب ومهاجم، أجنبيان.

الفرنسي آلان مكسيمان والمدافع التركي ديميرال الأقرب لمغادرة الفريق هذا الصيف.

تنتظره المنافسة على 4 بطولات (الدوري – السوبر – كأس الملك – النخبة الآسيوية).

لم يحدد حتى الآن الاسم الذي سيرأس النادي، مع وجود 3 مرشحين.

نادي الاتحاد