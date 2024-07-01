زيزو: بورتو طلب التعاقد معي.. وبقيت في البيت 8 شهور قبل الانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه كان يمتلك عرضاً من فريق بورتو البرتغالي قبل الانتقال إلى الفارس الأبيض.

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "بورتو البرتغالي طلب التعاقد معي خلال فترة احترافي، قبل الانضمام إلى نادي الزمالك".

وأضاف: "تألقت خلال فترة تواجدي في البرتغال، وفريق بورتو طلب التعاقد معي خلال تواجدي في صفوف موريرنسي".

وتابع: "بورتو طلب التعاقد معي لمدة 5 سنوات، على أن يتم إعارتي في الموسم الأول".

وواصل: "بقيت في المنزل لمدة 8 شهور، قبل الانتقال إلى الزمالك بسبب مشكلة في السفر".

وأكمل: لم يكن أحد يتابعني أثناء فترة تواجدي في البرتغال، ولعبت في بداية مشواري مع الزمالك، ولك أكن جاهز بالشكل المناسب".

واختتم زيزو تصريحاته: "أتحدث بشكل يومي مع والدي في كل الأمور التي تتعلق بي".