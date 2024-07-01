شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة الطلائع الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية، مساء اليوم، الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويدير المباراة تحكيميا محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثاني، على أن يكون السيد منير حكمًا رابعًا. وفي غرفة تقنية الفيديو يتواجد أمين عمر كحكم تقنية فيديو، ويعاونه سمير جمال حكم تقنية فيديو مساعد.

وأدار محمود بسيوني مباراة واحدة للنادي الأهلي هذا الموسم كانت أمام الجونة فى لقاء الجولة الـ 21 وانتصر وقتها المارد الأحمر بنتيجة 3-0، ولم يدر بسيوني أي مباراة لطلائع الجيش في بطولة الدوري في الموسم الحالي.

وفى الموسم الماضى أدار محمود بسيونى مباراة واحدة للأهلى وكانت أمام انبى في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.