شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي سموحة والبنك الأهلي وبيراميدز وزد فى الجولة 29 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم موعد مباراتي سموحة والبنك الأهلي، وبيراميدز وزد، فى الجولة 29 بالدوري، وذلك بعد تأجيلهما أمس، بسبب استكمال مباراة سموحة وبيراميدز فى الجولة 28.

ونشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الرياضية عبر فيس بوك المواعيد الجديدة للمباراتين، ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع البنك الأهلي فى السابعة مساء السبت المقبل، بينما يلتقي بيراميدز مع زد فى السابعة مساء الأحد المقبل.



جدول المباريات

وقررت رابطة الأندية استكمال ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام يوم 2 يوليو الجاري.

وقالت الرابطة في بيانها، "إعادة لعب ما تبقي من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد".

وأضاف بيان الرابطة، "سيتم استكمال المباراة يوم 2 يوليو على استاد برج العرب" .