شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكون 4 فرق للكرة النسائية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك لتكوين 4 فرق للكرة النسائية بالنادى للمشاركة في مسابقات الموسم الجديد، وذلك بعدما ألزم الاتحاد الأفريقى "كاف" جميع الأندية بتكوين فريق أول كرة نسائية لاستيفاء شروط الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وفقاً لقرار الاتحاد الدولى "فيفا"، تأهبا للمشاركة فى البطولات الأفريقية خلال النسخة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تكوين فريق أول للكرة النسائية، بالإضافة إلى 3 فرق ناشئين بنات، على أن يقيم الزمالك اختبارات لتكوين الفرق الأربعة، وفقا للتعليمات التى تلقاها الزمالك من اتحاد الكرة.

أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بنادى الزمالك، أن النادى اتخذ خطوات جادة فى ملف الكرة النسائية، حيث تم الاستقرار على المدير الفني وجهازه المعاون.

وقال بدر حامد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن إيقاف القيد على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليس له علاقة بتكوين فريق الكرة النسائية وقيد لاعبات فيها.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بالنادى، أن ملف القيد مختلف عن ملف الكرة النسائية قائلا، "الكرة النسائية ملوش علاقة بإيقاف القيد".