شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان كولر ينهي مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي كان قد دخل فى مفاوضات مع أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، بالفعل الأهلي دخل فى مفاوضات مع أحمد حجازي، وكولر أبدى إعجابه جداً باللاعب، ولكن قال إن هناك بعض العوامل تمنع التحاقه بالفريق، وحجازي كان يرغب في الاستمرار بالسعودية.

وكشفت تقارير صحفية عن توصل المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لاتفاق مع نادي نيوم أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي، للانتقال إلى صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، عن توصل حجازي لاتفاق مع نادي نيوم على اللعب له في دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم المقبل "دوري يلو"، مشيرة إلى أن العقد سيمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لآخر.

نيوم ضم البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد السابق وتعاقد مع المدرب بيركليس شاموسكا لقيادته في دوري يلو الموسم القادم.

وكانت صحيفة "الجزيرة" السعودية قد ذكرت أن إدارة نادي الاتحاد تنوي الاستغناء عن عدد كبير من المحترفين الأجانب فى صفوف الفريق، يتقدمهم القائد أحمد حجازي والمهاجم عبد الرزاق حمد الله والمدافع فليبي ولاعب الوسط جوتا.

شارك النجم المصري أحمد حجازي في 42 مباراة مع الاتحاد السعودي بمختلف المسابقات فى الموسم المنتهى، ساهم خلالها في 6 أهداف، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين، وخاض حجازى 10 مباريات في منافسات الدوري السعودي للمحترفين وصنع هدفا واحدا.