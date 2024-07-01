شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام قياسية فى بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

حققت مصر 3 أرقام قياسية فى بطولة العالم للناشئين والناشئات للخماسي الحديث والتي اختتمت الأحد بالإسكندرية، وفازت مصر بلقب البطولة بعدما جاءت فى المركز الأول بالترتيب العام برصيد 6 ميداليات متنوعة متفوقة عن فرنسا صاحبة المركز الثاني في الترتيب .

وشهدت البطولة تحطيم 5 أرقام قياسية منها ثلاثة أرقام تم تسجيلها من قبل اللاعبين المصريين.

أبرز الأرقام القياسية في البطولة:

حقق معتز وائل رقم قياسي في عدد النقاط المجمعة بمنافسات الفردي حيث جمع 1544 نقطة وكسر الرقم السابق المسجل بإسم الفرنسي ماتيس روشات والذي حقق 1539 نقطة في بطولة العالم للناشئين بليتوانيا عام 2023.

حقق مصطفى أبو عامر رقم قياسي في منافسات الموانع بزمن 22.52 ثانية محققا 335 نقطة في المنافسات .

حققت فريدة خليل رقما قياسيا في منافسات الموانع بزمن 32.41 ثانية محققة 316 نقطة في المنافسات .

حققت الروسية فيكتوريا سازونوفا رقما قياسيا في منافسات السلاح بعدد 30 لمسة بعدد 279 نقطة.

حقق الإيطالي ماتيو بوفينزي رقما قياسيا في السباحة بزمن 1:49.13 دقيقة .



حيث حققت مصر ذهبية فردي الناشئين عن طريق معتز وائل برصيد 1544 نقطة، وفضية مصطفى أبو عامر برصيد 1530 نقطة في منافسات الفردي، وذهبية فرق الرجال بمجموع نقاط بلغ 4572 للثلاثي معتز وائل ومصطفى أبو عامر ومازن شعبان، بالإضافة الى برونزية فردي الناشئات، التي أحرزتها فريدة خليل برصيد 1370 نقطة، وذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة، في أول أيام البطولة وفي ختام البطولة حققت مصر برونزية الزوجي المختلط عن طريق الثنائي مازن شعبان وفريدة خليل.