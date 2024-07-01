أبرزها الأهلي وطلائع الجيش .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم الإثنين 1- 7-2024 إقامة العديد من المباريات فى مختلف المسابقات بطولة أمم أوروبا يورو 2024 إلي جانب طلائع الجيش ضد الأهلي فى الدوري المصري.

الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي vs الجونة - الساعة 7 مساء على قناة on time sport 1

طلائع الجيش vs الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة on time sport 1



أمم أوروبا والقنوات الناقلة

فرنسا vs بلجيكا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

البرتغال vs سلوفينيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

بوليفيا vs بنما – الساعة 3 صباحا على قناة Arena Sport 1 HD Croatia

امريكا vs أوروجواي – الساعة 3 صباحا على قناة Arena Sport 2 HD Croatia