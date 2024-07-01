اخبار الرياضه

أبرزها الأهلي وطلائع الجيش .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم الإثنين 1- 7-2024 إقامة العديد من المباريات فى مختلف المسابقات بطولة أمم أوروبا يورو 2024 إلي جانب طلائع الجيش ضد الأهلي فى .

الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي vs الجونة  - الساعة 7 مساء على قناة on time sport 1

طلائع الجيش vs الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة on time sport 1


أمم أوروبا والقنوات الناقلة

فرنسا vs بلجيكا – الساعة 7 مساء على قناة  beIN Sports HD 1 Max

البرتغال vs سلوفينيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

بوليفيا vs بنما – الساعة 3 صباحا على قناة Arena Sport 1 HD Croatia

امريكا vs أوروجواي – الساعة 3 صباحا على قناة Arena Sport 2 HD Croatia

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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