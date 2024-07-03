شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام الداخلية بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراته ضد الداخلية على استاد القاهرة في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الداخلية فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والداخلية في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 48 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري

فاز الاهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.