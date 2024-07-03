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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره فاركو، اليوم الأربعاء في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، اليوم الأربعاء، في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، على الاستمرار في الانتصارات، بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة (4\2).

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 15 في جدول المسابقة برصيد 25 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والزمالك وفاركو

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفاركو، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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