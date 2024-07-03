شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى الدوري المصري اليوم الأربعاء 3- 7- 2024 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري "دوري NILE" الأولى تجمع مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة، والثانية يلتقي فيها سيراميكا مع الإسماعيلي، والثالثة تجمع فاركو و الزمالك، في مواجهات تنتظرها الإثارة، في ظل الظروف المحيطة بتلك الفرق.

مواعيد مباريات الجولة 29 لمسابقة الدوري المصري الأربعاء 3 يوليو

مودرن فيوتشر & بلدية المحلة..4 عصراً

سيراميكا & الاسماعيلى..7 مساء

فاركو & الزمالك..7 مساء



الخميس 4 يوليوالاهلى & الداخلية.. 7 مساءطلائع الجيش & الاتحاد السكندري..7 مساء القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.