شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى الدوري المصري اليوم الأربعاء 3- 7- 2024 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأربعاء، 03 يوليو 2024 02:00 ص
تقام اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري "دوري NILE" الأولى تجمع مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة، والثانية يلتقي فيها سيراميكا مع الإسماعيلي، والثالثة تجمع فاركو و الزمالك، في مواجهات تنتظرها الإثارة، في ظل الظروف المحيطة بتلك الفرق.مواعيد مباريات الجولة 29 لمسابقة الدوري المصري الأربعاء 3 يوليو
مودرن فيوتشر & بلدية المحلة..4 عصراً
سيراميكا & الاسماعيلى..7 مساء
فاركو & الزمالك..7 مساء
الاهلى & الداخلية.. 7 مساء
طلائع الجيش & الاتحاد السكندري..7 مساء القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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