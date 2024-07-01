«الكاف» يصدم الزمالك بشأن المشاركة في الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغوا مجلس إدارة نادي الزمالك بالموقف النهائي للفارس الأبيض من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويعتبر الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية، مهددًا بعدم المشاركة في الكأس المقبلة بسبب قضية لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب.

وأفاد موقع "بطولات" بأن "كاف" أخطر الزمالك بعدم الحصول على رخصة المشاركة في البطولة الإفريقية في الموسم الجديد "إلا بانتهاء قضية خالد بوطيب".

وأوضح "الكاف" أن انتهاء القضية لن يكون إلا بتسليم إخطار رسمي بالمخالصة بين النادي واللاعب.

وفي السياق، نقل الموقع عن مصدر بنادي الزمالك قوله إن "بوطيب يرفض حتى الآن التسوية بالتقسيط."

وأكد المصدر أن المحاولات مع اللاعب المغربي مستمرة قبل المدة المحددة بالحصول على الرخصة الإفريقية.

يشار إلى أن خالد بوطيب كان قد تقدم بشكوى ضد ناديه السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأسفرت عن أحقيته في الحصول على مبلغ 2.4 مليون يورو.