موعد مباراة الأهلي والداخلية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

بعد خوض 21 مباراة في دوري nile حتى الآن يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، وعلى الجانب الآخر يأتي نادي الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد خوض 28 مباراة في الدوري حتى الآن.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الداخلية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.