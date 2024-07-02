الامارات | قرار صادم من الهلال السعودي تجاه سلمان الفرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الهلال المتوّج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم من دون هزيمة، نهاية مغامرة أحد أبرز نجومه على مدار عقدين من الزمن ورحيل قائده لاعب خط الوسط سلمان الفرج، على الرغم من بقاء عام في عقده.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" إن "مجلس إدارة شركة النادي، اتفقت مع قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، على عدم إكمال مشواره الرياضي مع الفريق".

وقدّم المجلس شكره وتقديره للاعبه على ما قدمه طيلة فترة تمثيله النادي، والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، متمنياً له التوفيق في مسيرته الرياضية.

واستمرت مسيرة سلمان الفرج الذي سيبلغ 35 عاماً الشهر المقبل، 20 عاماً مع الهلال قاد خلالها "الزعيم" لتحقيق العديد من الألقاب.

وتدرّج اللاعب الدولي في صفوف الشباب في الهلال في عام 2004 إلى أن تم ترفيعه للفريق الأول في 2008.

وذرف القائد الدموع في ليلة تتويج الهلال بلقب الدوري في يونيو الماضي، وعانق كأس البطولة، علماً أنه حقق لقبه الرقم 25 مع الهلال.

ويملك الفرج الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري السعودي منذ انطلاقته موسم 2008-2009 برصيد 8 ألقاب، بالإضافة إلى تتويجه بلقب بكأس الملك 5 مرات وكأس ولي العهد 6 مرات، والكأس السوبر 4 مرات، إضافة إلى إحرازه لقبين في دوري أبطال آسيا.

أما عن مسيرته الدولية، خاض 68 مباراة دولية ومثّل "الأخضر" في مونديال روسيا 2018، كما كان قائدًا محنّكًا للمنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.

وحيّت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائدها في ليلة وداعه بعد إعلان النادي رسمياً عن نهاية مشواره بالقميص الأزرق.