شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الخميس.. استقرار ملحوظ للبيض والفراخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الفراخ والبيض في مصر حيث سجلت الفراخ البيضاء استقرار عند مستويات 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 95 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها فيما استقر سعر البيض عند نفس مستويات مطلع الأسبوع

وسجلت أسعار البيض في الأسواق استقرار بعد موجة صعود بنهاية الأسبوع بعد موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليرتفع سعر الكرتونة 15 جنيها تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي و145 للابيض و150 للبيض الأحمر.

وكانت الأسعار قد بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .