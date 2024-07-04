يعقوب التقى باسيل: الأخطار التي يتعرض لها لبنان هي اكبر من كل الخلافات السياسية

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "من يراهن على الحرب واحتمال إنقلاب الموازين يخطئ من جديد، كما أخطأ برهانات سابقة كانت نتائجها وخيمة عليه وعلى الوطن، كما أنه من غير المقبول استفادة فريق ٱخر من أجواء المواجهة القائمة واستباحة الدولة والمؤسسات في ظل استمرار الفراغ الرئاسي وجمود الحياة السياسية"، معتبرا أنه "من الواضح أن الشرخ بين واقع الشعب اللبناني السيئ والمنظومة الحاكمة يزداد اتساعا وكأنهم منفصلون عن الواقع".

وأكد الجانبان، أن "الأخطار التي يتعرض لها لبنان هي اكبر من كل الخلافات السياسية، ومن الضروري العمل على تماسك الوحدة الوطنية أمام الاعتداءات الصهيونية والاستفادة من قوة الردع للمقاومة التي تمنع الحرب المفتوحة مع إسرائيل".