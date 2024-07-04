شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على معنى إيموجى "القرد" وما هى دلالة استخدامه على السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتوفر الآلاف من الرموز التعبيرية لاستخدامها من أجل مراسلي الرسائل النصية الأذكياء من قلوب الحب الملونة والطعام وحتى مجموعة كاملة من الحيوانات.

واحدة من أكثر هذه الرموز شيوعًا هي مجموعة الرموز التعبيرية للقرد فيما يلي دليل مفيد حول كيفية استخدام الرموز بخبرة عبر الإنترنت.

كم عدد الرموز التعبيرية للقرد الموجودة؟

هناك خمسة رموز تعبيرية مرتبطة بالقرد في المجموع ، وتُظهر جميعها نفس القرد ولكن بمواضع مختلفة لليد والذراع، أربعة تظهر رأس الرئيسيات فقط بينما الخامس هو القرد بأكمله .



ايموجي

الرموز التعبيرية القياسية للقرد

تُظهر النسخة الأكثر بساطة من رمز القرد الرئيسيات بفم مفتوح على مصراعيه وهو يحدق في الكاميرا، وبما أنه مجرد وجه قرد دون أي إيماءات، فيمكن استخدامه في أي عدد من المواقف.

ونظرًا لأنه قرد، فإنه يُستخدم عادةً لتمثيل المرح أو الشقاوة، ويُستخدم هذا الرمز التعبيري بشكل شائع عندما يُظهر الأشخاص أنهم يتمتعون بروح مرحة .

ويمكن للناس أن يوضحوا أن نبرة رسالتهم تهدف إلى أن تكون مرحة وليست جادة من خلال القرد ، وتمت رؤيته لأول مرة في عام 2015.

لا ترى أي قرد شرير

أكثر الرموز التعبيرية للقرد شيوعًا هي النسخة التي لا ترى الشر والتي تظهر قردًا مبتهجًا يضع يديه على عينيه ، ويتم استخدام ذلك غالبًا بين الأصدقاء المقربين وهو طريقة مضحكة لإظهار الإحراج.

ويمكن استخدامه أيضًا عند الاعتراف بالخطأ بطريقة أكثر كوميدية ومؤثرة.

وبالتالي فإن اختيار استخدام هذا الرمز التعبيري قد يعني أن المستخدمين ينظرون إلى الجانب المشرق من الموقف.

كما يستخدم لإظهار الخجل ، وتمت إضافة الرموز التعبيرية لأول مرة إلى القائمة المتزايدة من الرموز في عام 2015.

لقد تغير تصميمه اللطيف قليلاً على مر السنين حيث أصبحت الأيدي والأذنين أكثر واقعية.

لا تسمع قرد شرير

أما الوجه الثاني من الرموز التعبيرية للقردة الثلاثة فيضع يديه على أذنيه ، ويمكن استخدامه في مجموعة كاملة من السياقات المختلفة، وغالبًا ما يُترك للمستخدم تحديد كيفية استنتاجه.

ولكن يتم استخدامه بشكل شائع لإظهار أن الشخص الذي يحاول إرسال رسالة نصية يحاول تجنب سماع الأخبار السيئة .

وقد يستخدمه بعض الناس كعلامة على الجهل بينما يراه الآخرون كفرصة للوقاحة والنجاة من العقوبة.

ويمكن استخدامه أيضًا لإظهار لشخص ما أنك لا تريد الاستماع إلى ما يريد قوله.

وبدلًا من ذلك، يستخدمه الناس لإظهار الصدمة أو عدم التصديق عند سماع شيء ما.

وتمت إضافته في نفس الوقت الذي تمت فيه إضافة القرد "لا أرى شرًا".

لا تتكلم أي قرد شرير

الصورة الثالثة من الثلاثي اللطيف تظهر قردًا يغطي فمه .

إنه القرد الأخير الذي يعتقد أنه يمثل جزء "لا تتكلم بالشر" .

ويتم استخدام هذه العبارة عندما يشير الأشخاص إلى أنهم غير قادرين على التحدث عن شيء ما، أو قالوا شيئًا لم يكن من المفترض أن يقولوه.

وغالبًا ما يتم استخدامه عند الإدلاء ببيان مثير للجدل عبر الإنترنت أو عندما يكشف المستخدمون عن شيء كان من الممكن أن يظلوا صامتين.

وقد يعني هذا أيضًا أن شخصًا ما لديه سر ويرفض التحدث عنه، لذا استخدم الرمز التعبيري لإخفاء الحقيقة.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن يمثل شخصًا مصدومًا ويغطي فمه من المفاجأة.

تمت إضافته أيضًا إلى جانب الرمزين الآخرين في عام 2015 وتم تغييره بطريقة مماثلة للرموز الأخرى.

قرد كامل الجسم

الخيار الأخير في مجموعة رموز تعبيرية القرد هو الرئيسيات ذات الجسم الكامل والتي تُظهر نفس أسلوب الحيوان ولكن ليس وجهه فقط.

يظهر القرد في صورة جانبية كاملة متجهًا إلى اليسار، ويجلس على رجليه الخلفيتين وذيل طويل مجعد مع ابتسامة مرحة مماثلة على وجهه.

يمكن استخدامه بالتبادل مع القرد القياسي ولكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الإصدار الأقل شعبية المتاح.