رونالدو ضد مبابي.. موعد مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي يورو 2024

نقدم لكم موعد مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم أمام نظيره فرنسا، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو2024“.

وكان منتخب البرتغال قد تأهل بعد أن حقق الفوز بصعوبة أمام نظيره سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 في دور ثمن النهائي.

فيما بلغ منتخب فرنسا الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا بعد أن فاز على نظيره بلجيكا بهدف دون مقابل.

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وسنكون على موعد مع مباراة قوية والتي تشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في مواجهة الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرتغال نظيره فرنسا، يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري في دور ربع نهائي يورو 2024.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب البرتغال أمام فرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.