"يتساوى مع رونالدو".. أرقام تاريخية للاعب ريال مدريد في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد دور الـ16 من أمم أوروبا يورو 2024، العديد من الأرقام القياسية، إذ تألق التركي أردا جولر في البطولة، بعدما فاز مع منتخب بلاده على النمسا في دور الـ16، مساء أمس.

وساهم جولر (19 عاما) في تأهل منتخب تركيا إلى ربع نهائي يورو 2024، بصناعة الهدف الثاني لميريح ديميرال، وحقق اللاعب رقما تاريخا، وأصبح ثالث لاعب شاب يسجل ويصنع في نفس النسخة، بعد واين روني لاعب إنجلترا، وكريستيانو رونالدو لاعب البرتغال.

وسجل جولر لاعب ريال مدريد، هدفا في هزيمة تركيا بنتيجة 3-1، في المباراة الافتتاحية ضد جورجيا، وحطم رقم رونالدو التاريخي، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في ظهوره الأول باليورو بعمر 19 عاما و114 يوما.