الكاف يكشف موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025.. وتصنيف المنتخبات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن موعد قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن تُقام النسخة الخامسة والثلاثين لكأس أمم إفريقيا في المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وكان من المقرر في الأصل إقامة هذه النسخة في يونيو يوليو 2025، ولكن تم نقلها لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.

موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025

وحدد الكاف الخميس 4 يوليو 2024 لإقامة قرعة المنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

أكد "كاف" أن التصفيات ستنطلق في سبتمبر 2024، لتحديد 23 منتخبًا يُضافوا إلى البلد المضيف المغرب في الحدث الأكبر بالقارة السمراء.

وكانت نسخة 2025، من المُقرر أن تُقام في غينيا، ولكن تم تجريدها من حقوق الاستضافة بعد التأكد على عدم كفاءة استعداداتها للاستضافة، وفي 27 سبتمبر 2023 بعد عملية تقديم ترشيحات ثانية، تم اختيار المغرب كمضيف جديد.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 4 مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول..

"المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، غانا".

المستوى الثاني..

"الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، غينيا، الجابون، غينيا الإستوائية، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزيمبيق، مدغشقر".

المستوى الثالث..

"كينيا، موريتينا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، مالاوي، جمهورية أفريقيا الوسطى".

المستوى الرابع..

"النيجر، زامبيا، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، إثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتتيني، جنوب السودان، تشاد".