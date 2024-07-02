مصيلحى يجتمع مع سارى وجهازه قبل مواجهة الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد سارى ، حيث أن الجهاز الفني تولى مهام عمله خلال فترة تواجد رئيس النادى خارج البلاد

و أكد رئيس النادى للكابتن أحمد سارى و الجهاز المعاون أن مجلس إدارة النادى يُدعم و يُساند الجهاز الفنى من أبناء النادى ، و يثق به ثقه كبيره من أجل تحقيق أمال و طموحات جماهير زعيم الثغر خلال المباريات القادمة من عمر مسابقة الدورى الممتاز

وشدد مصيلحى على الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سارى على ضرورة اجتياز الفترة القادمة بما يرضى الجماهير واسم زعيم الثغر

يذكر أن الاتحاد يواجه بعد غد الخميس الموافق ٤ يوليو الجارى فريق طلائع الجيش فى السابعة مساءا