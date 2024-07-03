ديميرال يحقق رقمًا تاريخيًا في بطولة اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح ميريح ديميرال، لاعب منتخب تركيا الأول لكرة القدم، في تحقيق رقم تاريخي في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد هدفه في شباك النمسا.

وسجل ميريح ديميرال الهدف الأول لصالح منتخب تركيا في الثواني الأولى بعد انطلاق صافرة بداية اللقاء في شباك النمسا.

ويعد هدف ديميرال في شباك النمسا هو الأسرع في تاريخ الأدوار الإقصائية في بطولة اليورو وثاني أسرع هدف في تاريخ المسابقة بعد هدف الألباني بيرامي في شباك إيطاليا في النسخة ذاتها.

ويواجه منتخب تركيا نظيره النمسا في الوقت الحالي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، على أرضية ملعب رد بول أرينا.

وحتى الآن يتقدم منتخب تركيا بهدف دون مقابل أمام نظيره النمسا في ثمن نهائي يورو 2024.