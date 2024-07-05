فن ومشاهير

"بحبك أوي".. وصلة غزل بين أحمد العوضي وأم جاسر

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أم جاسر التريند على مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تقليدها عدد من الفنانين منهم الفنان حمادة هلال، وأحمد العوضي، ومحمد رمضان.

وحدثت وصلة غزل بين أحمد العوضي وأم جاسر حيث قال أحمد العوضي: “هتعملي معايا المسلسل اللى جاي يا أم جاسر”.

أحمد العوضي وأم جاسر 

وردت عليه أم جاسر قائلة: “بحبك أوي”.

وقدمت «أم جاسر» عددا من المقاطع وهي تقلد الفنانين مما دفعهم إلى مشاركة هذه المقاطع عبر حساباتهم الرسمية.

وطرحت «أم جاسر» مقطع فيديو تتساءل فيه عن موعد دخولها مجال التمثيل، بعدما شارك النجوم مقاطعها عبر صفحاتهم، ليرد عليها الفنان أحمد العوضي بأنها ستظهر معه قريبًا في أحدث أعماله القادمة، قائلًا: “هتمثلي معايا المسلسل اللي جاي يا أم جاسر يا عسل”.

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أحمد العوضي 

ورت عليه أم جاسر في مقطع فيديو ساخر أيضًا قائلة: “أنا بحبك أوي يا أحمد يا عوضي، بس مش بقبل بأقل من أدوار الإغراء زي هند رستم وماري منيب، وهاخد 3 ملايين جنيه، وعايزة ريجيسير وباديكير ومانيكير، انت وعدت ولازم توفي”.

وكان أعلن المؤلف محمود حمدان عن تعاونه مجدداً مع النجم أحمد العوضي في مسلسل جديد يعرض في شهر رمضان 2025.

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أحمد العوضي 

يأتى ذلك بعد نجاحهما سوياً في مسلسل “حق عرب”، حيث نشر حمدان صورة تجمعه بالعوضي عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً: "رمضان 2025".

وتم اعادة عرض عرض حلقات مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي على شاشة الحياة، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة في شهر رمضان الماضى بشكل حصرى على قناة on ونجاحه الجماهيري الكبير، وتحقيقه نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا.

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أحمد العوضي 

قصة حق عرب 

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

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أحمد العوضي 

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

 

من هو أحمد العوضي؟ 

تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص : تجارة خارجية عام 2006 قبل أن يحترف التمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل «الدالي 3». توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل «السبع وصايا»، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014 حقق شهرة وانتشاراً عربيا لدوره في مسلسل نظرة فابتسامة و مسلسل نصيبي وقسمتك بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

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أحمد العوضي 

زيجاته

عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى «رنا رشيدي»، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء  لكنه انفصل عنها لاحقا في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز. وتم الإعلان عن الطلاق رسميًا بينهما في 16 يناير 2024.

 

أعماله الدرامية

2024 حق عرب      

2023 ضرب نار   

2021 الاختيار الجزء الثاني     

2021 اللي مالوش كبير    

2020 شديد الخطورة  

2020 الاختيار 

2019 لآخر نفس        

2019 كلبش 3         

2018 مليكة   

2018 أبو عمر المصري         

2017 حكايات بنات (ج3)     

2017 حكايات بنات (ج2)       

2017 الحصان الأسود 

2017 أرض جو       

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أحمد العوضي 

   

2017 نصيبي وقسمتك 2 :خماسية نظرة فابتسامة      

2016 نوايا بريئة        

2016 الميزان 

2016 العهد الكلام المباح      

2014 السبع وصايا     

2013 الكبير أوي (ج 3)        

2013 ميراث الريح     

2011 الدالي (ج3)      

2009 ما تخافوش       

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أحمد العوضي 

أعماله السينمائية

2024 الإسكندراني     

2021 موسى  

2020 لص بغداد        

2017 هروب اضطراري          

2009 بدل فاقد       

MO Nasa

MO Nasa

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