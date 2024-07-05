أهم محطات حياة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالدة في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي، وتُعدّ من أبرز الفنانات العربيات، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عامًا.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها محطات في حياة رجاء الجداوي: -

ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا.

انتقلت مع شقيقها الأكبر (فاروق) لتقيم لدى خالتها تحية، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة.

عملت في إحدى الشركات الإعلانية بقسم الترجمة، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري في عام 1958.

أصبحت أشهر عارضة أزياء مصرية، في نفس الوقت عرفت طريقها إلى الفن، فتنقلت بين السينما ومسرح خالتها الفنانة تحيه كاريوكا.

وفى بداية سبعينيات القرن العشرين، تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة.

حصلت على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس، الذي حصلت من خلاله لاحقًا على جائزة "ملكة جمال حوض البحر المتوسط".

فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958.

حازت على جائزة ملكة القطن المصري، في مسابقة ثقافية باعتباره أشهر المنتجات المصرية، التي كان يتم تصديرها في خمسينيات القرن العشرين، وفازت باللقب بعد نجاحها في الإجابة على سؤال حول أنواع القطن المختلفة والفرق بينها، وبعدها عملت عارضه أزياء.

وخاضت خلال ذلك تجربة التمثيل، وكانت البداية في دعاء الكروان.

مثَّلت في فترة الستينات والثمانينات، ولها أدوار في أفلام شهيرة مثل : " إشاعة حب مع عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي، وكرامة زوجتي مع صلاح ذو الفقار وشادية. ولها العديد من المسلسلات مثل أهلا بالسكان، وعائلة الحاج متولي، ومع صلاح ذو الفقار في أبيض وأسود.

ولها عروض مسرحية خاصة مع الزعيم عادل إمام مثل : " الواد سيد الشغال والزعيم.

خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان "اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب.