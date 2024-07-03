محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بخطبة نجلته يارا على رجل الأعمال أحمد راشد في حفل شهد حضور عائلي.

وقبل 6 أسابيع وتحديدا يوم 26 أبريل 2024، احتفل حسام حسن بقراءة فاتحة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد راشد.

ودرست يارا الاتصال الجماهيري والإعلام في الجامعة الكندية الدولية، وتظهر ابنة حسام حسن، بشكل دائم على موقع "إنستجرام"، ويتابعها 44 ألف متابع، كما أنها تتمتع بموهبة الرسم والتصوير، وتدير صفحة على "إنستجرام"، تضم صورا لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو أحمد راشد خطيب ابنة حسام حسن؟

المحاسب أحمد راشد خطيب يارا حسام حسن، هو نجل رجل الأعمال المصري علي راشد.

ويرأس مجلس إدارة مجموعة راشد للاستثمار والعضو المنتدب لشركة طيبة للحديد والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت.

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من مدرب الأهلي ضد كهربا

رسميا.. تخصيص يوم وطني في البرازيل باسم بيليه