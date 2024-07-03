تأكيدا لمصراوي.. جيرارد يبدي إعجابه بزيزو وإمكانية التعاقد معه



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أبدى ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق السعودي الحالي وأسطورة ليفربول الإنجليزي الأسبق، إعجابه بأحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، مشيرا إلى أنه ربما يحاول التعاقد معه.

وقال جيرارد في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "نحن كنادي حصلنا على العديد من اللاعبين الجدد، ونظرا إلى أن الدوري السعودي هو الأكثر تميزا، وزيزو لاعب مميز للغاية، ونحن بالفعل نشاهد الأندية المصرية، وشاهدنا مميزاته، ربما نحاول أن نستقطبه".

وقبل يومين حل زيزو ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، وقال إبراهيم فايق إنه كان في جلسة مع أحد المدربين في الدوري السعودي، ويريد التعاقد مع لاعب الزمالك.

وتأتي تصريحات جيرارد اليوم، تأكيد لمصراوي، بعدما كشفنا اسم المدرب الذي تحدث عنه فايق، وذكرنا أنه تواصل مع محمد صلاح للاستفسار عن زيزو، ويمكن الإطلاع على كافة التفاصيل من هنا. https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2024/7/1/2604959-