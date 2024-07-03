الامارات | اتحاد جدة ينهي علاقته رسمياً مع غاياردو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الاتحاد عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الارجنتيني مارسيلو غاياردو بعد موسم مخيّب للآمال في مختلف المسابقات وفي طليعتها الدوري السعودي لكرة القدم.

وتمنى النادي في بيان رسمي الثلاثاء التوفيق للمدرب في مسيرته المقبلة.

وقرر نادي الاتحاد رحيل غاياردو قبل نهاية الموسم الماضي بسبب سوء النتائج لكنه لم يتخذ القرار بشكل رسمي انتظارا لتسوية الأمور المالية مع المدرب.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

وكان غاياردو صرّح في مايو الماضي تعليقا على شائعات رحيله "هذا ليس المكان الذي أتحدث فيه عن عقدي، هناك أماكن أخرى أستطيع الإجابة فيها".