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الامارات | جدول مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أوروبا

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت مباريات دور الـ16 للنسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بتأهل منتخبي هولندا وتركيا في اليوم الأخير من مباريات هذه المرحلة، ليلحق منتخب هولندا وتركيا بركب المتأهلين: سويسرا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا والبرتغال.

وشهد دور الـ 16 من البطولة مفاجأة من العيار الثقيل بوداع حامل اللقب المنتخب الإيطالي، كما ودع المنتخب البلجيكي أمام منتخب فرنسا وصف العالم

وجاءت نتائج مباريات دور الستة عشر لـ"يورو 2024" على النحو التالي
سويسرا – إيطاليا (2-0)
ألمانيا – الدنمارك (2-0)
إنجلترا – سلوفاكيا (2-1)
إسبانيا – جورجيا (4-1)
فرنسا – بلجيكا (1-0)
البرتغال – سلوفينيا (3-0 ركلات الترجيح)
رومانيا – هولندا (0-3)
النمسا – تركيا (1-2)

وتبدأ مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بين الفرق الثمانية يومي الجمعة والسبت.

جدول مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا
يوم الجمعة 5 يوليو 2024
إسبانيا – ألمانيا (20:00)
البرتغال – فرنسا (23:00)

يوم السبت 6 يوليو 2024
إنجلترا – سويسرا (20:00)
هولندا – تركيا (20:00)

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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