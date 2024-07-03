البرازيل تتعثر أمام كولومبيا.. وتضرب موعدا مع الأوروجواي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب البرازيل إلى دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعادله مع كولومبيا بهدف لمثله فجر اليوم الأربعاء في دور المجموعات من البطولة، على ملعب ليفيس ستاديوم.





سجل رافينيا هدف التقدم لصالح البرازيل في الدقيقة 12 من عمر المباراة من ضربة حرة رائعة قبل أن يسجل مينوز لاعب كولومبيا هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.





ويلتقي منتخب البرازيل أمام أوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا، يوم الأحد المقبل 7 يوليو على ملعب أليجانت.

بعد التعادل بات المنتخب البرازيلي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ويملك في رصيده 5 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين فيما تتصدر كولومبيا بفارق نقطتين.



في سياق متصل، فاز منتخب كوستاريكا على باراجواي بهدفين لهدف، ليودع الثنائي المجموعة بعدما أحتل الأول، المركز الثالث، والآخر المركز الرابع.