رسميا.. كاف يطلق نسخة جديدة من دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إطلاق نسخة جديدة من بطولة دوري السوبر الأفريقي الموسم المقبل.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي الموسم الماضي، وتوج بها فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وشهدت مشاركة فريق الأهلي، وخرج من الدور قبل النهائي.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الأفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نعمل على النسخة القادمة... ومزيد من المعلومات قريبًا".

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