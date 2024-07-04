موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لاستقبال ضيفه فريق الداخلية في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل مواصلة ملاحقة فريق بيراميدز نحو صدارة الدوري والمنافسة على اللقب.

على الجانب الأخر يخوض الداخلية المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، حيث يقبع في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري ويقترب بقوة من الهبوط للدرجة الأولى.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 حصدها من 16 فوز و3 تعادلات وهزيمتين، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر، ويتبقى للأهلي 7 مؤجلات.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقناة الناقلة:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.