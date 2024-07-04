مؤمن سلميان يتوج مع الشرطه بلقب الدوري العراقي للمرة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المدرب المصري مؤمن سليمان، المدير الفني الحالي لفريق الشرطة في التتويج بلقب دوري النجوم العراقي هذا الموسم للمرة الثانية قبل نهاية جولة واحدة على نهاية الدوري .

وفاز فريق الشرطة على نظيره دهوك بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 34 قبل الأخيرة من الدوري العراقي.

ونجح مؤمن سليمان في التتويج بلقب الدوري العراقي للمرة الثانية مع فريق الشرطة، بعدما توج باللقب خلال موسم 2021 -2022.

وبهذا الفوز رفع فريق الشرطة رصيده إلى 84 نقطة في صدارة ترتيب الدوري العراقي، بفارق 5 نقاط أمام غريمه القوة الجوية، أقرب ملاحقيه.

وتم حسم اللقب لصالح فريق الشرطة بعد تعادل القوة الجوية (1-1) مع القاسم اليوم في نفس الجولة.

ويعتبر هذا هو اللقب السابع لنادي الشرطة في بطولة الدوري العراقي والثالث على التوالي.

ويعتبر نادي الشرطة هو ثانى أكثر الفرق تتويجًا بلقب المسابقة عبر التاريخ خلف الزوراء برصيد 14 لقبًا.