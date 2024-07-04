مبابي يُعلق على مواجهة رونالدو في ربع نهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، على احترامه الكبير لـ كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، لكنه شدد على رغبة منتخب الديوك في تحقيق الفوز في ربع نهائي يورو 2024.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: إنه لشرف كبير أن أواجه رونالدو، ما زلنا على تواصل، سيظل أسطورة اللعبة، لكننا نأمل في الفوز غدًا، عليك أن تقدر ما هو عليه وما كان عليه، إنه لاعب فريد من نوعه، سيرته الذاتية تتحدث عن نفسه، لدي كل الاحترام له.

وتابع مبابي: لدي الفرصة لبدء حلمي باللعب لريال مدريد، وآمل أن أكتب التاريخ، لكن قصة كريستيانو في ريال مدريد كانت فريدة من نوعها، أتمنى أن أفعل شيئًا فريدًا لكنه فريد من نوعه! هناك رونالدو واحد فقط، أريد فقط أن أتبع طريقي، آمل أن أكتب صفحة كبيرة في ريال مدريد لكنها ستكون مختلفة عن تاريخ رونالدو مع ريال مدريد.



عن مواجهة البرتغال قال : “مباراة صعبة، نعلم أن البرتغال فريق قوي يضم لاعبين مميزين مثل لياو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا. كما أنني أكن احترامًا كبيرًا لبيبي، فهو أسطورة حقيقية في كرة القدم.”

عن زميله كامافينجا أضاف : “كامافينجا لاعب يمتلك موهبة كبيرة، وإذا لعب سيحظى بثقة جميع أفراد الفريق”.

وواصل بخصوص إصابته:”ارتداء القناع ضروري بالنسبة لي للعب بعد إصابتي بكسر في الأنف. أشكر القناع لأنه سمح لي بالمشاركة في البطولة”.

عن فرص فرنسا في الفوز باللقب: “لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، لكننا لعبنا جميع مبارياتنا حتى الآن بطموح الفوز. نحن نركز فقط على مواجهة البرتغال ونريد التأهل لنصف النهائي”.

واستطرد عن مستواه البدني: “لا أعتقد أنني قد استعدت كامل مستواي البدني بعد الإصابة. لكنني أعمل بجد على تحسينه، وأنا ممتن لوجودي مع ريال مدريد حيث أستطيع الاستفادة من أفضل الإمكانيات”.

وأتم عن زميله جريزمان: “أجد الانتقادات التي يتعرض لها جريزمان ظالمة وغير عادلة، خاصة أنها تأتي من بلده. لقد مر جريزمان بوقت عصيب مؤخرًا، لكنه يستحق كل الدعم. لقد قدم الكثير لمنتخب فرنسا، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا”.