أشرف حكيمي يترأس قائمة المغرب لخوض أولمبياد باريس 2024

أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي، اليوم الخميس، عن القائمة التي سيخوض بها منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة أولمبياد باريس 26 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.

وشهدت القائمة تواجد أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي، على رأس قائمة المنتخب.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، بأولمبياد باريس 2024، إلى جانب منتخبات الأرجنتين، أوكرانيا، والعراق.

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وجاءت قائمة المغرب في أولمبياد باريس، كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي، رشيد غانيمي، محمد رضى أسماما.

الدفاع: أيمن الوافي، مهدي بوكامير، أشرف حكيمي، أكرم النقاش، زكرياء الواحدي، عادل تاحيف، هيثم مناؤث.

الوسط: بنيامين بوشواري، يايسن كشتا، أسامة ترغالين، بلال الخنوس، أسامة العزوزي، أمير ريتشادلسون، مهدي موباريك.

الهجوم: المهدي موهوب، عبد الصمد الزلزولي، إلياس أخوماش، إلياس بن صغير، سفيان رحيمي.