موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في ربع نهائي يورو 2024

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد المباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا والبرتغال، في الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ويخوض المنتخبان الكبيران هذه المباراة بدافع قوي للفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث يمتلكان سجلًا حافلاً بالإنجازات على المستوى الأوروبي.

وتشهد تشكيلة المنتخبين تواجد العديد من النجوم العالميين، مثل كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، كريستيانو رونالدو، برونو فرنانديز، وبرناردو سيلفا.

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وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع النهائي بعد تخطي نظيره منتخب سلوفينيا بركلات الترجيح حيث حقق الفوز بثلاثة أهداف بعد التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

في حين وصل وصيف كأس العالم 2022 إلى ربع النهائي بعد الإطاحة بمنتخب بلجيكا من ثمن النهائي حيث حقق الفوز في المباراة التي جمعتها بهدف مقابل لاشئ.

وتقام المباراة مساء غد الجمعة، الموافق 5 يوليو 2024، على ملعب “فولكسبارك” بمدينة هامبورغ الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية المباراة لإمتلاكها حقوق بث مباريات يورو 2024، وسوف يتم نقل مباراة فرنسا والبرتغال على قناتي beIN Sports HD1 Max وbeIN Sports HD2 Max.