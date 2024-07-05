المقاولون يهنئ رباعي الذئاب المشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ نادي المقاولون العرب، أبناء النادي محمد النني وعمر فايد وبلال مظهر ومحمد سيحا على انضمامهم للمنتخب الأولمبي وحمل شعار مصر وارتداء قميصها في أولمبياد باريس 2024.

وكان البرازيلي ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي أعلن قائمة منتخب مصر التي ستشارك في أولمبياد باريس 2024 وضمت القائمة حارس المقاولون محمد سيحا بالإضافة إلى الثلاثي المحترف خارج البلاد وهم من أبناء المقاولون العرب وخرجوا للاحتراف عبر بوابة الذئاب محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي السابق وعمر فايد لاعب فناربخشة التركي وبلال مظهر لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني.

وعبر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عضو مجلس الإدارة عن أمنياته للمنتخب الأولمبي ورباعي الذئاب بالتوفيق في أولمبياد باريس لتحقيق إنجاز يسعد المصريين .