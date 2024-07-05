تهديدات مصيلحى تنقذ الاتحاد السكندرى من الاخطاء التحكيمية

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت التهديدات الواضحة التى أطلقها محمد مصيلحى نحو الحكام والاخطاء التحكيمية والتى وصلت الى التقدم بإحتجاج رسمى لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة زعيم الثغر مع الداخلية والتى أتهم خلالها الحكام بضياع ثلاث نقاط ثمينة على الفريق الاخضر فى وقت حرج من عمر الدورى بإلغاء هدف اللاعب الانجولى مابولولو

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى من جمهور زعيم الثغر عبر صفحات الfacebook المنسوبة لجماهير الاتحاد اشادة واضحة من حكام مباراة طلائع الجيش الذين تعاملوا بحزم وحيادية خاصة عندما انصف ال var الاتحاد بعدم احتساب هدف لطلائع الجيش من تسلل وضربة جزاء

يذكر ان الاتحاد السكندرى يواجه فريق فريق بيراميدز يوم الاثنين المقبل الموافق ٨ يوليو الجارى فى الخامسة مساءا بستاد الاسكندرية