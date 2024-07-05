شبانة: كولر "تعلب" والأهلي خالف التوقعات بعد نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال محمد شبانة خلال تصريحاته في برنامجه بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "الكل استمتع بالأهلي أمام الداخلية، الفريق كان جيد جدًا، والروح كانت عالية".

وتابع شبانة: "كولر مدرب تعلب، استطاع تجديد الدوافع داخل كل اللاعبين، وجعل كل لاعبي الأهلي على مستوى متقارب، لدرجة أن الجمهور لا يشعر بغياب علي معلول".

وواصل شبانة: "التوقعات كانت تشير بعد نهائي أفريقيا، أن الأهلي لا يستطيع تحمل ضغط المباريات الكبير في بطولة الدوري؛ ولكن الأهلي خالف التوقعات ويقدم مستويات ونتائج جيدة".