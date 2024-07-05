كاف يعاقب صامويل إيتو بعد اتهامه بالتلاعب بنتائج المباريات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عقوبة على صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني وتغريمه بسبب اتهامات بالتلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة.

وغرم كاف صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني مبلغ 200 ألف دولار بسبب توقيع عقد سفير علامة تجارية لأحد شركات المراهنات مقابل مكافأة لأنه انتهك بشكل مبادئ الأخلاق والنزاهة.

وقال “كاف” في بيان رسمي: «عقد المجلس التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم جلسة للحديث في مسألة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بعدما واجه اتهامات بالتلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة”.

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وحتى الآن لا توجد أدلة كافية تدين رئيس الاتحاد الكاميروني، ولكن وجد المجلس التأديبي أن إيتو قد انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة والروح الرياضية على النحو المنصوص عليه في المادة 2 الفقرة 3 من لوائح كاف.

وكان قد تولى إيتو رئاسة الاتحاد الكاميروني في 11 ديسمبر من عام 2021.