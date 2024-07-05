اليوم.. إسبانيا تصطدم بألمانيا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يصطدم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بنظيره الألماني مساء اليوم الجمعة على ملعب إم إتش بي أرينا وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

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واقتنص منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 بعدما اكتساح منتخب جورجيا برباعية مقابل هدف في دور الـ16، فيما تأهل المنتخب الألماني لهذا الدور عقب تخطي عقبة الدنمارك بثنائية نظيفة.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا:

وتنطلق صافرة مباراة إسبانيا وألمانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا:

وتذاع مباراة إسبانيا وألمانيا بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD1 Max، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة إسبانيا وألمانيا، نظيره الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال بدور نصف نهائي يورو 2024.