من الخليج.. إمام عاشور يُلمح لصفقة الأهلي الجديدة

ألمح إمام عاشور، لاعب النادي الاهلي، إلى اقتراب إتمام أول صفقة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،.

وقام إمام عاشور بنشر صورة عبر حسابه في إنستجرام، وظهر فيها يوسف أيمن، لاعب فريق الدحيل القطري، الذي اجتاز بنجاح الفحص الطبي في الأيام القليلة الماضية.

ظهر في الصورة أيضًا محمد عبدالمنعم وخالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر.

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وبحسب مصادر داخل النادي الأهلي تمكن يوسف أيمن من اجتياز الفحص الطبي ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بعد جلسة التصوير في النادي.

يتواجد يوسف أيمن في القاهرة منذ وقت طويل، وتمت عقد جلسات معه خلال الأيام الماضية، وتوصل النادي واللاعب وناديه إلى اتفاق شامل، لينضم اللاعب رسميًا إلى النادي الأهلي اعتبارًا من الموسم الجديد.

ويستعد الاهلي لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.