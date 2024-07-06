"حقه جاي".. رسالة غامضة من وكيل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، احتياج الفريق إلى تحسن طفيف للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأصر على أن أسلوبه في كرة القدم يحتوي على أكثر من مجرد استنساخ ليورجن كلوب .

وقال سلوت في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان": "الفوارق ضئيلة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا إذا كانت الفوارق ضئيلة، وقد ورثت فريقًا يؤدي بشكل جيد حقًا، ولا توجد سوى نسبة قليلة للتحسين، لكن هذه النسبة القليلة الأخيرة تصنع الفارق بين الفوز باللقب أو المنافسة حتى اليوم الأخير أو إنهاء الموسم في المركز الثالث، يجب أن يكون هدفنا هو الفوز باللقب وأن نكون على قمة الدوري".

وأضاف: "هذا هو ما نهدف إليه، الحصول على أفضل ما لدى اللاعبين للوصول إلى الحد الأقصى، ثم ستقرر الفارق، ولكن للوصول إلى هذا المركز يتطلب الكثير من العمل الجاد على أساس يومي وعلينا أن نأتي إلى هنا ونتحسن أكثر فأكثر".

وأتم سلوت تصريحات: "يتعين علي تغيير أسلوب اللعب، وأنا لست نسخة من يورجن كلوب المدرب السابق، سيكون لدينا بعض الاختلافات وأعتقد أن اللاعبين سيرونها ولكن أيضًا بعض أوجه التشابه".

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