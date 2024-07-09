الامارات | 4 أساطير خيبوا الآمال في «يورو 2024».. أبرزهم رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل أربعة من أساطير الساحرة المستديرة في وضع البصمة التي تليق بمسيرتهم الكروية في كأس أوروبا 2024 المقامة حالياً في ألمانيا، والتي سجلت الظهور الأخير لأغلبهم في البطولات الدولية، أبرزهم قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني توني كروس، وصولاً لعقل المنتخب الكرواتي ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش الحاصل في 2018 على الكرة الذهبية، ثم البرتغالي بيبي.

ويمتلك رونالدو أرقاماً تاريخية جعلت منه واحداً من أعظم لاعبي البطولة على الإطلاق، إلا أن «الدون» ودع نسخة 2024 بشكل مخيب، وأعلن عقب مباراة البرتغال وسلوفينيا في الدور ثمن النهائي أن هذه البطولة قد تكون الأخيرة له في «اليورو»، قبل أن يفشل في إهداء البرتغال لقبها الثاني تاريخياً عقب نسخة 2016 بالخسارة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، في وداعٍ مخيب لرونالدو الذي يعد الهداف التاريخي لأمم أوروبا برصيد 14 هدفاً، والأكثر مشاركة في المباريات (30 مباراة) في ست نسخ مختلفة بين 2004 و2024.

ويعتبر قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش أول الأساطير الذين فشلوا في تحقيق بطولة أمم أوروبا، بعدما ودع ابن الـ38 عاماً برفقة منتخب بلاده من دوري المجموعات، بالسقوط في فخ التعادل القاتل أمام إيطاليا في الثواني الأخيرة بهدف لمثله.

وقال مودريتش في تصريحات صحافية: «أود الاستمرار في اللعب إلى الأبد، لكن ربما يأتي الوقت الذي يتعين عليّ فيه تعليق حذائي»، مضيفاً: «سأستمر في اللعب ولكنني لا أعرف إلى متى».

وبدأ مودريتش رحلته مع كرواتيا لاعباً احتياطياً مؤثراً في كأس العالم 2006، وخاض نجم ريال مدريد بقميص منتخب بلاده 178 مباراة، وسجل 26 هدفاً، وسطع نجمه بشكل خارق في «مونديال روسيا 2018».

من جهته، كتب الألماني توني كروس أسطورة ريال مدريد رسالة مؤثرة بعد الخروج القاتل لمنتخب «الماكينات» في ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا (1-2) في الشوط الإضافي الثاني، قال فيها ابن الـ34 ربيعاً، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «هذا كل شيء، لكن قبل أن أحصل على استراحة أحاول إدراك ما حصل خلال الـ17 عاماً الماضية، ولا أريد أن أفوّت الفرصة لأقول شكراً للجميع على قبولكم لي كما أنا، وشكراً لكل جمهوري حول العالم على دعمكم غير المشروط، وشكراً لكل أنديتي والمدربين على ثقتهم بي».

وسبق لكروس أن أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب منافسات موسم 2023-2024، وحقق خلاله برفقة ريال مدريد ثلاثية الدوري والسوبر ودوري أبطال أوروبا، لكنه فشل مع ختام مسيرته في الجمع بين لقبي كأس العالم وأمم أوروبا، بعدما أسهم بشكل فاعل في تتويج ألمانيا بلقب «مونديال 2014».

بدوره، يعتبر المدافع البرتغالي بيبي أحد أساطير الخط الخلفي في القارة الأوروبية، لكنه كتب نهاية حزينة لمسيرته بالخروج أمام فرنسا، بعدما كان أحد أهم أعمدة الجيل الذهبي الذي توج بنسخة «يورو 2016». بيبي (41 عاماً) أكبر لاعب يشارك في منافسات أمم أوروبا، وبات على أعتاب اعتزاله اللعب، ورغم عدم إعلانه حتى هذه اللحظة عن قراره النهائي فإن النسخة الحالية من «اليورو» ستكون الأخيرة له مع البرتغال، كونه من الصعب استمراره حتى النسخة المقبلة التي يبلغ فيها 45 عاماً.

. وداع مخيب لرونالدو.. الهداف التاريخي لأمم أوروبا برصيد 14 هدفاً.